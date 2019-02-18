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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Главгосэкспертиза одобрила проект «здания-моста» на реке Миасс
18.02.2019 г. 11:43
Активная фаза строительства общественно-делового центра на реке Миасс начнется после получения документов госэкспертизы.
Сейчас в Главгосэкспертизе идет визирование документов, получить их в челябинской дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС планируют до конца текущей недели. Об этом корреспонденту «Челябинского эха» сообщила пресс-секретарь дирекции Ирина Чиркова. Она отметила, что после получения одобренного в госэкспертизе проекта строительство общественно-делового центра войдет в активную фазу. В данный момент готов фундамент здания.
«Впереди остался один строительный сезон, когда нужно все силы активизировать в этом направлении. Для этого были какие-то фундаментные работы, укрепление береговой линии, очистка русла реки Миасс. Сейчас уже можно возводить конструктив здания. У нас было небольшое отставание по времени из-за переноса выхода проектной документации с госэкспертизы, но сейчас есть ресурсы, чтобы в соответствии с дорожной картой ускориться и войти в график», — прокомментировала Ирина Чиркова.
В общественно-деловом центре разместят отель, офисные площади, концертный зал, кинотеатр и точки общепита. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2020 года. Ирина Чиркова пояснила, что «здание-мост» на реке Миасс используют для неофициальной программы саммитов. Так, в ходе форумов, возможно, проведут церемонию его открытия.
Фото с сайта gubernator74.ru
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