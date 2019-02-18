Дмитрий Рогозин проведет совещание по выводу Усть-Катавского вагоностроительного завода из кризиса

Фото с сайта gubernator74.ru

В Роскосмосе рассмотрят возможности по выводу из кризиса УКВЗ.



Совещание под руководством Дмитрия Рогозина состоится в понедельник, 18 февраля. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в Роскосмосе, на мероприятие пригласили руководство завода, представителя уральского полпредства и замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.



Несмотря на то, что УКВЗ не считается профильным активом Роскосмоса, его поддерживают из-за необходимости сохранения рабочих мест в моногороде. Собеседник издания добавляет, что по итогам обсуждения проблем Усть-Катавского завода в госкорпорации возможны отставки.



В минувший четверг, 14 февраля, возле проходной УКВЗ состоялся стихийный митинг рабочих. Они добились встречи с руководством предприятия и потребовали повышения зарплаты. Тогда же Дмитрий Рогозин предложил Борису Дубровскому закупить для региона 100 трамваев во избежание полной остановки производства и массовых увольнений. В минэкономразвития области сейчас работают над планами по обновлению трамвайного парка в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Потребности региона оценили в 135 вагонов.



Фото с сайта gubernator74.ru

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