- 66.7044р. + 0.1615
- 75.2492р. + 0.2021
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Дмитрий Рогозин проведет совещание по выводу Усть-Катавского вагоностроительного завода из кризиса
18.02.2019 г. 11:03
В Роскосмосе рассмотрят возможности по выводу из кризиса УКВЗ.
Совещание под руководством Дмитрия Рогозина состоится в понедельник, 18 февраля. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в Роскосмосе, на мероприятие пригласили руководство завода, представителя уральского полпредства и замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.
Несмотря на то, что УКВЗ не считается профильным активом Роскосмоса, его поддерживают из-за необходимости сохранения рабочих мест в моногороде. Собеседник издания добавляет, что по итогам обсуждения проблем Усть-Катавского завода в госкорпорации возможны отставки.
В минувший четверг, 14 февраля, возле проходной УКВЗ состоялся стихийный митинг рабочих. Они добились встречи с руководством предприятия и потребовали повышения зарплаты. Тогда же Дмитрий Рогозин предложил Борису Дубровскому закупить для региона 100 трамваев во избежание полной остановки производства и массовых увольнений. В минэкономразвития области сейчас работают над планами по обновлению трамвайного парка в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Потребности региона оценили в 135 вагонов.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 15.02.2019 г. Правительство области собирается купить 100 новых трамваев для Челябинска
- 15.02.2019 г. После митинга руководство УКВЗ пообещало скорректировать зарплату рабочим
- 14.02.2019 г. В Усть-Катаве рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг из-за низких зарплат
- 12.02.2019 г. В Усть-Катаве из почтового отделения украли 22 млн рублей
- 12.02.2019 г. На Южном Урале наказали врачей больницы, в которой пациента положили на пол после операции