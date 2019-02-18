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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Разбор полетов
Власти Челябинска будут разыскивать хозяев брошенных во дворах автомобилей
18.02.2019 г. 10:59
Фото с сайта news.ngs.ru
Главы районных администраций обратились к Владимиру Елистратову с просьбой помочь в розыске владельцев бесхозных машин.
Брошенные на парковках во дворах автомобили зимой мешают уборке снега. Кроме того, они сами превращаются в огромные сугробы. Установить владельцев по официальным каналам затруднительно — данные хранятся в закрытой базе ГИБДД.
Врио главы Челябинска Владимир Елистратов пообещал районным администрациям помочь в розыске хозяев таких авто.
Фото с сайта news.ngs.ru
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