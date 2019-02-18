Власти Челябинска будут разыскивать хозяев брошенных во дворах автомобилей

18.02.2019 г. 10:59

Власти Челябинска будут разыскивать хозяев брошенных во дворах автомобилей
Фото с сайта news.ngs.ru

Главы районных администраций обратились к Владимиру Елистратову с просьбой помочь в розыске владельцев бесхозных машин.

Брошенные на парковках во дворах автомобили зимой мешают уборке снега. Кроме того, они сами превращаются в огромные сугробы. Установить владельцев по официальным каналам затруднительно — данные хранятся в закрытой базе ГИБДД.

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов пообещал районным администрациям помочь в розыске хозяев таких авто.

Фото с сайта news.ngs.ru

    

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