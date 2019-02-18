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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В Челябинской области трое детей насмерть отравились угарным газом
18.02.2019 г. 10:47
Следователи выясняют обстоятельства гибели трех детей на Южном Урале.
Ночью в воскресенье, 17 февраля, в одном из домов Еманжелинска на улице Больничной обнаружили тела 10-летнего мальчика и 13-летней девочки. Мать детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мальчик и девочка погибли от отравления угарным газом. В печи, которая стояла в доме, отсутствовала тяга из-за закрытой заслонки. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Еще один смертельный случай отравления угарным газом произошел вечером в воскресенье в дачном доме в Троицке. По предварительным данным, днем мужчина вместе с 15-летним сыном приехал на дачу, чтобы протопить ее. Затем отец отправился на работу и оставил подростка в доме. Когда вернулся, обнаружил парня без признаков жизни, в комнатах было сильное задымление. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото с сайта nsk.sledcom.ru
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