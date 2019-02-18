В Челябинской области трое детей насмерть отравились угарным газом

Фото с сайта nsk.sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех детей на Южном Урале.



Ночью в воскресенье, 17 февраля, в одном из домов Еманжелинска на улице Больничной обнаружили тела 10-летнего мальчика и 13-летней девочки. Мать детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мальчик и девочка погибли от отравления угарным газом. В печи, которая стояла в доме, отсутствовала тяга из-за закрытой заслонки. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.



Еще один смертельный случай отравления угарным газом произошел вечером в воскресенье в дачном доме в Троицке. По предварительным данным, днем мужчина вместе с 15-летним сыном приехал на дачу, чтобы протопить ее. Затем отец отправился на работу и оставил подростка в доме. Когда вернулся, обнаружил парня без признаков жизни, в комнатах было сильное задымление. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.





Фото с сайта nsk.sledcom.ru

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