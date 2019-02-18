Челябинцы на митинге потребовали возврата прямых выборов мэра

Фото: Павел Пономаренко

На Алом поле прошел митинг за возврат прямых выборов мэра в Челябинске.



Акция прошла в воскресенье, 17 февраля. Мероприятие было согласовано городскими властями. Митинг собрал около 300 человек — представителей политических партий и движений, экоактивистов, представителей общественных объединений и простых горожан. Некоторые из них рассказали корреспонденту «Челябинского эха», зачем они пришли на Алое поле, и пояснили, почему прямые выборы важны для жизни города.



— Сейчас в городе много проблем, которые та система, при которой главу города назначают, решить не может.



— Прямые выборы нужны, чтобы власти слушали народ и считались с его мнением. Сейчас они просто нас не слышат. И не желают слышать!



— Мы должны же иметь право выбора, верно? Которое у нас отобрали. Почему мэра назначает непонятно кто, почему не люди его выбирают, это же наш город?!



— Нам нужны прямые выборы для того, чтобы мы хотя бы чуть-чуть контролировали исполнение мэром своих обязательств перед городом. Прежде всего он должен заботиться о благополучии города, об инфраструктуре, о привлечении в город инвестиций, с той целью, чтобы город стал более привлекательным для бизнеса и для жителей.





Инициатором митинга выступило региональное отделение партии «Яблоко». Его председатель, один из участников конкурса на замещение должности мэра Ярослав Щербаков заявил, что ему удалось договориться о совместных действиях по возврату прямых выборов с представителем лидера челябинских эсеров Валерия Гартунга. Сторонники партии «Справедливая Россия» под руководством депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой также присутствовали на воскресном митинге.



«Мы договорились совместно сотрудничать над законопроектом, мы готовы поделиться тем большим опытом, который есть, например, у Льва Шлосберга. Мы готовы совместно это делать, совместно освещать, работать, вносить и поддерживать. Мы работаем в одном направлении и представитель Валерия Гартунга согласился с тем, что мы вместе, мы для этого объединились», — пояснил Ярослав Щербаков.





В резолюции митинга организаторы потребовали вернуть прямые выборы главы Челябинска путем внесения изменений в законодательство области и городской устав. Также на митинге решили сформировать инициативную законотворческую группу, поддержать требования обманутых дольщиков «Серебряного ключа» и запрет на строительство Томинского ГОКа.



В пятницу, 22 февраля, состоится заседание комиссии, которая отберет кандидатов на замещение должности главы Челябинска. В конкурсе принимают участие 16 человек, в их числе — нынешний врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, а также двое организаторов митинга — Ярослав Щербаков и экоактивист Василий Московец. Нового мэра депутаты городской думы будут выбирать на сессии 26 февраля.





Фото: Павел Пономаренко

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