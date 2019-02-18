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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Владимир Елистратов потребовал наказать подрядчиков за снег на тротуарах и остановках
18.02.2019 г. 09:32
Фото с сайта cheladmin.ru
На аппаратном совещании в мэрии Челябинска обсудили уборку снега на улицах
Исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов потребовал наказать подрядчиков за то, что не убирают снег с тротуаров, остановок, из парков и скверов. Санкции на них должны наложить руководители районов.
Елистратов сообщил, что за прошлую неделю было выявлено около сотни нарушений при очистке улиц, а неделей ранее еще столько же. Исправлено только около 10% из них.
«Это не системная работа. Накричали, наорали, нервы потратили — и все успокоились. Так мы снег не уберем», - прокомментировал градоначальник.
Он добавил, что из-за сугробов его дочь носит ребенка в детский сад на руках.
Фото с сайта cheladmin.ru
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