Радиостанция «Челябинское эхо» стала четырехкратным победителем фестиваля «Вместе медиа» на Урале

Фото: Анна Адианова

В Екатеринбурге подвели итоги уральского этапа фестивального проекта «Вместе медиа».

Радиостанция «Челябинское эхо» вошла в призеры конкурса с четырьмя материалами. Второе место на Урале занял ежедневный информационный выпуск, второе место также заняло вечернее пятничное ток-шоу «Разворот». Это работы, которые участвовали в программе фестиваля по направлению «Вместе медиа. Радио». Еще два материала стали призерами проекта «Вместе медиа. Онлайн». Здесь жюри оценивали новости на сайтах СМИ, публикации в социальных сетях. Радиостанция «Челябинское эхо» заняла два третьих места в номинации «Лучший пост в соцсети» со статьями во «ВКонтакте» «Марлевая повязка с содой и руккола. Учитель ОБЖ рассказал, как жить при смоге» и «Сатка стала самым «умным» городом России. Как это облегчило жизнь населения?».

Всего на конкурс «Вместе медиа онлайн» уральские СМИ прислали свыше 160 материалов.

Участниками фестиваля были радиостанции и другие СМИ из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Финал регионального конкурса проходил в Екатеринбурге с 15 по 17 февраля 2019 года. «Челябинское эхо» получило самое большое количество дипломов среди всех участников.





«Челябинское эхо» получило четыре диплома на фестивале «Вместе медиа» на Урале

Главный редактор «Челябинского эха» Галина Лепина получает диплом фестиваля



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