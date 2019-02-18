Жители Каслей жалуются на женщину, которая морит голодом кошек и одевает их в платья

Фото с сайта mayaksbor.ru

В Челябинской области психически больная женщина издевается над бездомными животными в своей квартире.

Как рассказывают жители Каслей, женщина на улице подбирает бродячих кошек и приносит к себе домой. Но там она не ухаживает за ними, не кормит. В городе говорят, что она покупает детскую одежду и наряжает животных. Когда они умирают, выбрасывает тела на улицу или складывает в холодильник. В квартиру она не пускает ни зоозащитников, ни полицию. По сообщениям СМИ, под окнами женщины ранее нашли котенка, которого она, по всей видимости, выбросила, когда он ослабел. Ветеринары спасти животное не смогли.

Правоохранители по закону не могут вскрыть ее дверь. Они пробовали уговорить ее открыть, но это не принесло результата. Участковый сейчас проводит проверку по факту действий женщины с животными.





Фото с сайта mayaksbor.ru

Все новости за 18.02.2019 г.»