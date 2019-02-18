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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Немецкий концерн Siemens примет участие в строительстве ВСМ Челябинск-Екатеринбург
18.02.2019 г. 07:59
Российский фонд прямых инвестиций и подразделение концерна Siemens AG договорились о сотрудничестве по строительству Уральской ВСМ.
Соответствующее соглашение подписали в пятницу, 15 февраля, на конференции в Мюнхене. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом имеет стратегическое значение и позволит сформировать третью по величине агломерацию в России.
«Партнерство с суверенным инвестиционным фондом Российской Федерации и одним из мировых технологических лидеров – это значительное укрепление статуса и возможностей проекта», — приводит пресс-служба РФПИ слова руководителя хозпартнерства «УСМ» Сергея Бревнова. Он выразил надежду на скорое включение проекта магистрали в комплексный план развития инфраструктуры до 2024 года и завершение переговоров по концессии. Помимо Siemens к проекту уже подключились Газпромбанк, ЧТПЗ, РМК и Магнитогорский металлургический комбинат.
Объем инвестиций в ВСМ Челябинск-Екатеринбург оценивается в 300 млрд рублей. До 2021 года планируется подписать концессионное соглашение и завершить проектные работы. После этого предполагается начать строительство железнодорожной линии и сопутствующей инфраструктуры. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на 2025 год.
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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