Челябинская область теряет позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Фото с сайта cheladmin.ru

Агентство «РИА Рейтинг» исследовало изменения качества жизни в регионах России за 2018 год.



Авторы принимали во внимание 70 показателей состояния экономики и социальной сферы. Тройку лидеров рейтинга традиционно составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из нестоличных регионов лучшим по качеству жизни оказался Татарстан. Авторы исследования подчеркивают, что в верхней десятке списка за 2018 год изменений практически не произошло.



Среди уральских регионов наилучшее качество жизни в Ханты-Мансийском автономном округе — он поднялся с девятого места на восьмое. Ямало-Ненецкий автономный округ с 16-й строчки добрался до 12-й, все остальные субъекты Уральского округа показали спад. Челябинская область заняла 23-ю позицию — по сравнению с 2017 годом Южный Урал опустился на две строчки.



На Урале хуже ситуация только в Курганской области — регион в самом конце списка, на 79 месте. Аутсайдерами стали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.





Фото с сайта cheladmin.ru

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