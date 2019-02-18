- 66.7044р. + 0.1615
- 75.2492р. + 0.2021
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Челябинская область теряет позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
18.02.2019 г. 07:55
Агентство «РИА Рейтинг» исследовало изменения качества жизни в регионах России за 2018 год.
Авторы принимали во внимание 70 показателей состояния экономики и социальной сферы. Тройку лидеров рейтинга традиционно составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из нестоличных регионов лучшим по качеству жизни оказался Татарстан. Авторы исследования подчеркивают, что в верхней десятке списка за 2018 год изменений практически не произошло.
Среди уральских регионов наилучшее качество жизни в Ханты-Мансийском автономном округе — он поднялся с девятого места на восьмое. Ямало-Ненецкий автономный округ с 16-й строчки добрался до 12-й, все остальные субъекты Уральского округа показали спад. Челябинская область заняла 23-ю позицию — по сравнению с 2017 годом Южный Урал опустился на две строчки.
На Урале хуже ситуация только в Курганской области — регион в самом конце списка, на 79 месте. Аутсайдерами стали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 17.12.2018 г. Челябинск занял предпоследнее место среди миллионников по качеству жизни. Хуже только Волгоград
- 26.11.2018 г. Жители Челябинска назвали качество жизни в городе низким
- 14.02.2018 г. Качество жизни в Челябинской области хуже, чем в других регионах Урала
- 09.01.2018 г. Почти 80% челябинцев признались, что давали взятки учителям, врачам и полицейским
- 09.01.2018 г. Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей