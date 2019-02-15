Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.magnitogorsk.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 9 по 15 февраля 2019 года.

Первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев скончался на 72-м году жизни

Первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев скончался на 72-м году жизни

В Челябинске умер первый в постсоветской истории глава региона. Вадим Соловьев скончался в понедельник, 11 февраля. Он ехал за рулем своей машины с супругой, и на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса ему стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть от остановки сердца. Экс-чиновнику был 71 год.

Церемония прощания с Вадимом Соловьевым состоялась в четверг, 14 февраля, в кинотеатре имени Пушкина.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Вадим Соловьев с 1970-х годов руководил комсомольскими организациями, в 1986 году стал первым секретарем челябинского горкома КПСС. С 1991 по 1996 год он занимал пост губернатора Челябинской области. После проигрыша выборов Петру Сумину ушел из политики. Вадим Соловьев был почетным гражданином Челябинска.

Найденный под завалами в Магнитогорске Ваня Фокин вернулся из больницы домой

Выживший в магнитогорской трагедии 11-месячный ребенок вместе с матерью в пятницу, 15 февраля, прилетел из Москвы. Весь январь и часть февраля мальчик находился на лечении в клинике Леонида Рошаля. Оттуда его выписали в четверг, 14 февраля. Во время перелета мальчика сопровождал реаниматолог.

Скриншот видео с сайта www.1tv.ru

В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили, что стационарного лечения ребенку не требуется, он сразу отправится домой. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации. В субботу ребенку исполнится год. Его семье после взрыва в доме на проспекте Карла Маркса, 164, власти купили новую двухкомнатную квартиру. Переедет она туда позже — когда будет докуплена мебель.

Ваня Фокин пострадал при обрушении жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске 31 декабря. Один из подъездов обрушился, другой — снесли. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.

На этой неделе в администрации Магнитогорска обсудили проект благоустройства двора пострадавшего дома. Архитекторы и жильцы сошлись во мнении, что на восстановленной территории не должно быть никаких монументов, мест для возложения цветов и прочих объектов, которые бы напоминали о трагедии.

Фото с сайта www.magnitogorsk.ru

Во дворе дома планируется убрать под землю трубы теплотрассы, замостить площадку плиткой, поставить там скамейки и клумбы. В сквере неподалеку высадят 39 деревьев. Проект благоустройства будет утвержден в конце марта, после окончания технической экспертизы здания, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В Челябинске резко подскочили цены на хлеб

Челябинцы жалуются на резкое подорожание хлебобулочных изделий. Цены выросли в магазинах по всему городу. Подорожание значительное — от трех до девяти рублей. Отпускные цены поднял «Первый хлебокомбинат» — крупнейший производитель хлебобулочных изделий в Челябинске. С 5 февраля они увеличились на 10%, сообщает 74.ru.

Фото с сайта gubernator74.ru

О грядущем подорожании хлеба производители предупреждали еще в 2018 году. Его связывали с ростом стоимости упаковки, перевозки, энергоресурсов, но главной причиной стали подскочившие цены на муку. За 2018 год они увеличились более чем на 25%.

Рост цен на хлеб — социально опасная тема: в антимонопольной службе предостерегли производителей от публичных заявлений об увеличении стоимости продукции, добавляет издание. Свой вклад в подорожание хлеба вносят и торговые сети, которые играют с наценками на товары разных производителей, уверены представители компаний.

На реконструкцию челябинского цирка потратят 600 млн рублей

В 2019 году начнется ремонт здания цирка в Челябинске. Его построили в 1970-х годах, отремонтировать собирались еще в 2014 году. В феврале 2019 года стало известно, что Росгосцирк выделит на реконструкцию 600 млн рублей. «Очевидно, что здание цирка необходимо реконструировать, его облик должен отвечать современным требованиям», — отметил губернатор Борис Дубровский.

«Пройдет капитальный ремонт от подвала до купола, отремонтируем системы вентиляции, кровлю, фасад. Рассчитываем, что в конце 2020 года здание цирка с новыми техническими решениями и возможностями, новым зрительным залом будет открыто», — отметил исполняющий обязанности генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков.

Цирк находится на одном из главных гостевых маршрутов Челябинска — на улице Кирова. Возле него строят общественно-деловой центр — один из ключевых объектов саммитов ШОС и БРИКС, которые город примет летом 2020 года. Рядом с цирком расположено пятиэтажное общежитие для артистов — в январе его изъяли для муниципальных нужд, чтобы снести и построить на его месте один из рукавов транспортной развязки. новое здание общежития построят на территории цирка. Два объекта планируют связать теплым переходом.

В исторический музей Южного Урала вернули похищенный фрагмент метеорита

Украденный в 2017 году фрагмент челябинского метеорита вернули в экспозицию государственного исторического музея Южного Урала.

Плоский осколок небесного тела размером 34х17 см пропал из учреждения несколько лет назад. Впоследствии его обнаружили в частной коллекции местного геолога, который работал в музее консультантом. Стоимость фрагмента оценили в 1,5 млн рублей. Сам ученый отрицал обвинения в свой адрес — он заявил, что осколок метеорита ему передали в качестве благодарности за сотрудничество.

Фото: Валерий Жирохов / www.chelmuseum.ru

В декабре 2018 года геолога приговорили к одному году лишения свободы условно. В феврале приговор вступил в силу и оперативники ФСБ вернули пропажу в исторический музей Южного Урала.

Фрагмент приняли в состав основного фонда учреждения, и в среду, 13 февраля, он занял место в экспозиции зала природы и древней истории. Осколок разместили под одним куполом с самой большой частью челябинского метеорита, который взорвался над Южным Уралом 15 февраля 2013 года.

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