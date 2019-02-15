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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Антимонопольная служба нашла нарушения в торгах регоператора по вывозу мусора в Челябинской области
15.02.2019 г. 16:12
Антимонопольная служба нашла нарушения в торгах регоператора по вывозу мусора в Челябинской области
УФАС завело дело на «Центр коммунального сервиса» из-за нарушений в аукционах на 752 млн рублей.
Нарушения нашли в шести аукционах на транспортировку отходов в Челябинске и нескольких районах области. Претензии антимонопольная служба предъявила к объединению нескольких лотов в одну закупку, ненадлежащему обеспечению договоров и противоречиям в условиях их исполнения. Кроме того, в документации не указаны места накопления отходов, количество и объем контейнеров для мусора, сведения о его массе и видах. Эти факторы не позволяют потенциальным участникам закупки сформировать цену контракта с учетом всех необходимых расходов.
В отношении заказчика — регоператора по обращению с отходами, компании «ЦКС» — возбудили антимонопольное дело. Саму организацию и ее должностных лиц УФАС намерено привлечь к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта cheladmin.ru
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