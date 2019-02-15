Дольщики «Яркой Жизни» будут пикетировать областное министерство строительства

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске пройдет акция протеста обманутых дольщиков.

Массовый пикет пройдет в понедельник, 18 февраля, с 11 до 12 часов. 40 человек будут пикетировать здание минстроя области на улице Елькина. Дольщики требуют решить проблему с достройкой нескольких домов жилого комплекса «Яркая Жизнь».

Из четырех объектов к сдаче готов только один дом — там сейчас подключают отопление. Остальные три находятся в разной степени готовности — от фундамента до возведенной коробки. По словам дольщиков, власти пообещали им сдать все дома к лету 2019 года, хотя ранее заявляли сроком сдачи конец 2018-го. Покупатели квартир жалуются, что недостроенные конструкции ветшают, а со стройплощадок воруют материалы.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 15.02.2019 г.»