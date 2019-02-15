На тушение пожаров в заброшенных шахтах в Копейске уйдет от двух недель до месяца

Фото с сайта akgo74.ru

К ситуации с горящими хвостохранилищами в Старокамышинске подключились областные власти.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на ликвидацию эндогенных возгораний в Копейске деньги из областного бюджета. Сейчас возле горящих шахтовых выработок расчищают подходы для техники, которая будет тушить их несгораемым грунтом и консервировать слоем глины.



Из-за жалоб жителей Старокамышинска на смог и запах гари в понедельник, 11 февраля, на территории Копейска ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам замглавы города по ЖКХ Андрея Фалейчика, процесс тушения пожаров займет от двух недель до месяца. В районе ЧС работает мобильная лаборатория Роспотребднадзора.

«Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит предельно допустимых норм, то режим чрезвычайной ситуации будет снят», — пояснил Андрей Фалейчик.

Фото с сайта akgo74.ru

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