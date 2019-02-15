Правительство области собирается купить 100 новых трамваев для Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский поручил разработать проект по переходу на экологически чистые виды общественного транспорта.

Проект предполагает закупку новых автобусов на сжиженном газе, троллейбусов и трамваев, а также создание сопутствующей инфраструктуры. В минэкономразвития рассчитали минимальную потребность в обновлении трамвайного парка городов области до 2020 года. Так, Челябинску потребуется 100 вагонов, Златоусту — 25, а Магнитогорску — 10. Рассматриваются варианты заключения концессии. В правительстве подчеркивают, что все закупки пройдут через конкурс.

Решению закупить новые трамваи для городов области предшествовал стихийный митинг рабочих Усть-Катавского вагоностроительного завода. В четверг, 14 февраля, протестующие потребовали повышения зарплаты и добились встречи с руководством предприятия. Тогда же глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин договорился с Борисом Дубровским о дополнительной загрузке мощностей УКВЗ, который входит в структуру госкорпорации.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 15.02.2019 г.»