Борис Дубровский пригрозил уволить глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе найдут нарушения

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области заявил о возможных кадровых решениях по руководству Златоуста и Чебаркуля в случае выявления нарушений в их работе.

Борис Дубровский пояснил, что он оценивает работу мэра Златоуста Вячеслава Жилина и главы Чебаркуля Сергея Ковригина «на три с плюсом». «Если будут выявлены моменты нарушений, буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я это делать не намерен», — приводит слова главы региона ТАСС.

В конце января — начале февраля местные СМИ сообщали, что в администрациях Златоуста и Чебаркуля силовики провели обыски. Вячеслав Жилин подтвердил эту информацию — по его словам, правоохранители проверяли из-за долгов коммунальное предприятие Златоуста. Сергей Ковригин сообщения об обысках в чебаркульской администрации опроверг.

Фото с сайта gubernator74.ru

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