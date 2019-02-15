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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Борис Дубровский пригрозил уволить глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе найдут нарушения
15.02.2019 г. 15:26
Губернатор Челябинской области заявил о возможных кадровых решениях по руководству Златоуста и Чебаркуля в случае выявления нарушений в их работе.
Борис Дубровский пояснил, что он оценивает работу мэра Златоуста Вячеслава Жилина и главы Чебаркуля Сергея Ковригина «на три с плюсом». «Если будут выявлены моменты нарушений, буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я это делать не намерен», — приводит слова главы региона ТАСС.
В конце января — начале февраля местные СМИ сообщали, что в администрациях Златоуста и Чебаркуля силовики провели обыски. Вячеслав Жилин подтвердил эту информацию — по его словам, правоохранители проверяли из-за долгов коммунальное предприятие Златоуста. Сергей Ковригин сообщения об обысках в чебаркульской администрации опроверг.
Фото с сайта gubernator74.ru
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