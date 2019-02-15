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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
ВСМ Челябинск — Екатеринбург внесли в стратегию пространственного развития до 2025 года
15.02.2019 г. 12:53
Проект Уральской высокоскоростной магистрали попал в стратегию пространственного развития России.
Документ, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым, определяет перспективные центры экономического роста до 2025 года. В их числе — входящие в Урало-Сибирский макрорегион Челябинск и Екатеринбург. Среди мер по ликвидации инфраструктурных ограничений значится строительство высокоскоростной магистрали между мегаполисами, сообщили в пресс-службе хозпартнерства «Уральская ВСМ».
Наряду с магистралью Челябинск — Екатеринбург в документе упоминается ВСМ Москва — Казань, которая, в отличие от уральской, вошла также в комплексный план магистральной инфраструктуры до 2024 года. По нему предполагается построить первые 300 км дороги.
Строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом планируют начать в 2021 году. Проект уже прошел независимый аудит, правительство России рассматривает частную концессионную инициативу о его финансировании. ВСМ включена в транспортную стратегию до 2030 года.
Фото с сайта nta-nn.ru
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