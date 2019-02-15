ВСМ Челябинск — Екатеринбург внесли в стратегию пространственного развития до 2025 года

Фото с сайта nta-nn.ru

Проект Уральской высокоскоростной магистрали попал в стратегию пространственного развития России.

Документ, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым, определяет перспективные центры экономического роста до 2025 года. В их числе — входящие в Урало-Сибирский макрорегион Челябинск и Екатеринбург. Среди мер по ликвидации инфраструктурных ограничений значится строительство высокоскоростной магистрали между мегаполисами, сообщили в пресс-службе хозпартнерства «Уральская ВСМ».

Наряду с магистралью Челябинск — Екатеринбург в документе упоминается ВСМ Москва — Казань, которая, в отличие от уральской, вошла также в комплексный план магистральной инфраструктуры до 2024 года. По нему предполагается построить первые 300 км дороги.

Строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом планируют начать в 2021 году. Проект уже прошел независимый аудит, правительство России рассматривает частную концессионную инициативу о его финансировании. ВСМ включена в транспортную стратегию до 2030 года.

Фото с сайта nta-nn.ru

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