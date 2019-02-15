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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Дольщики «Речелстроя» намерены устроить акцию протеста на Алом поле
15.02.2019 г. 12:51
Обманутые дольщики собираются выйти на митинг в Челябинске.
Соответствующее уведомление инициативная группа покупателей квартир подала в городскую администрацию. Митинг предполагается провести 2 марта на Алом поле, заявленное количество участников — до 300 человек. В сообществе дольщиков во «ВКонтакте» пишут, что на данный момент акция властями еще не согласована.
Дольщики намерены привлечь внимание к своим проблемам, решение которых длительное время откладывается. Они требуют достроить дома микрорайона «Чурилово Lake City», за которые отвечает компания «Речелстрой». Ее гендиректора Андрея Пязока обвиняют в хищении денег участников долевого строительства. Из-за его действий без квартир остались порядка 1 тыс. 300 человек.
Некоторые дома микрорайона «Чурилово Lake City» удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очереди строительства микрорайона до сих пор простаивают.
Фото с сайта rechelstroy.ru
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