Дольщики «Речелстроя» намерены устроить акцию протеста на Алом поле

Фото с сайта rechelstroy.ru

Обманутые дольщики собираются выйти на митинг в Челябинске.

Соответствующее уведомление инициативная группа покупателей квартир подала в городскую администрацию. Митинг предполагается провести 2 марта на Алом поле, заявленное количество участников — до 300 человек. В сообществе дольщиков во «ВКонтакте» пишут, что на данный момент акция властями еще не согласована.

Дольщики намерены привлечь внимание к своим проблемам, решение которых длительное время откладывается. Они требуют достроить дома микрорайона «Чурилово Lake City», за которые отвечает компания «Речелстрой». Ее гендиректора Андрея Пязока обвиняют в хищении денег участников долевого строительства. Из-за его действий без квартир остались порядка 1 тыс. 300 человек.

Некоторые дома микрорайона «Чурилово Lake City» удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очереди строительства микрорайона до сих пор простаивают.

Фото с сайта rechelstroy.ru

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