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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Минэкологии опровергло слухи о выбросе хлороводорода на «Мечеле»
15.02.2019 г. 12:48
Фото с сайта pravmin74.ru
Информация о выбросе ядовитого газа в Челябинске не подтвердилась.
Утром в пятницу, 15 февраля, в соцсетях стала распространяться информация о массированном выбросе хлороводорода на Челябинском металлургическом комбинате в результате аварии. МЧС и минэкологии области сообщают, что превышений вредных веществ не обнаружено и назвали информацию недостоверной.
На самом предприятии также опровергли слухи об аварии. В пресс-службе «Мечела» пояснили, что в техпроцессе на комбинате не используется соляная кислота, которая выделяет хлороводород при реакции.
Информация по вбросу слухов об утечке ядовитого газа передана в правоохранительные органы.
Фото с сайта pravmin74.ru
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