Минэкологии опровергло слухи о выбросе хлороводорода на «Мечеле»

Фото с сайта pravmin74.ru

Информация о выбросе ядовитого газа в Челябинске не подтвердилась.

Утром в пятницу, 15 февраля, в соцсетях стала распространяться информация о массированном выбросе хлороводорода на Челябинском металлургическом комбинате в результате аварии. МЧС и минэкологии области сообщают, что превышений вредных веществ не обнаружено и назвали информацию недостоверной.

На самом предприятии также опровергли слухи об аварии. В пресс-службе «Мечела» пояснили, что в техпроцессе на комбинате не используется соляная кислота, которая выделяет хлороводород при реакции.

Информация по вбросу слухов об утечке ядовитого газа передана в правоохранительные органы.

Фото с сайта pravmin74.ru

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