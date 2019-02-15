УФАС завело дело на перевозчиков отходов, из-за которых в Челябинске возник мусорный коллапс

Фото: Анна Адианова

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении челябинских перевозчиков, саботировавших вывоз мусора в сентябре 2018 года.

Всего в саботаже обвинили десять компаний, в числе которых МУП «Горэкоцентр» и ООО «Горэкоцентр+», и трех индивидуальных предпринимателей. «Осознавая социальную значимость оказываемых услуг и масштабы неблагоприятных последствий в случае внезапного отказа от их исполнения, они не проявили должной ответственности и не применили цивилизованных методов решения спорных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

За нарушение закона о защите конкуренции в отношении перевозчиков возбудили антимонопольное дело. Сотрудники ведомства также изучат экономическую обоснованность предложенного компаниями тарифа.

В сентябре 2018 года после закрытия городской свалки отходы из Челябинска предписали направлять на полигон в Полетаево. Из-за существенно увеличившегося расстояния компаниям стало невыгодно работать по старому тарифу и многие из них отказались вывозить ТКО. В результате в Челябинске произошел мусорный коллапс — контейнерные площадки во дворах были завалены отходами, которые не вывозились по нескольку дней. В городе досрочно начал работу нынешний регоператор по обращению с ТКО — компания «Центр коммунального сервиса».

Фото: Анна Адианова

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