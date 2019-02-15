После митинга руководство УКВЗ пообещало скорректировать зарплату рабочим

Фото А. Петухова / tramuk.ru

В Усть-Катаве руководство вагоностроительного завода пошло навстречу сотрудникам, которые устроили стихийный митинг.

Акцию протеста рабочие предприятия устроили в четверг, 14 февраля. Участники митинга выступили против снижения зарплат и перевода части цехов на трех- и четырехдневный график. Протестующие встретились с директором завода Артемом Бахаревым и главой администрации Усть-Катава Сергеем Семковым.

Артем Бахарев дал поручение «проработать вопрос о корректировании системы оплаты труда на УКВЗ». Как сообщили в пресс-службе предприятия, зарплата должна измениться благодаря реализации новых проектов с участием «Роскосмоса». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее обсудил ситуацию на заводе с губернатором Борисом Дубровским, после чего было принято решение о дозагрузке производства трамваев на УКВЗ.

Фото А. Петухова / tramuk.ru

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