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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
После митинга руководство УКВЗ пообещало скорректировать зарплату рабочим
15.02.2019 г. 12:41
В Усть-Катаве руководство вагоностроительного завода пошло навстречу сотрудникам, которые устроили стихийный митинг.
Акцию протеста рабочие предприятия устроили в четверг, 14 февраля. Участники митинга выступили против снижения зарплат и перевода части цехов на трех- и четырехдневный график. Протестующие встретились с директором завода Артемом Бахаревым и главой администрации Усть-Катава Сергеем Семковым.
Артем Бахарев дал поручение «проработать вопрос о корректировании системы оплаты труда на УКВЗ». Как сообщили в пресс-службе предприятия, зарплата должна измениться благодаря реализации новых проектов с участием «Роскосмоса». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее обсудил ситуацию на заводе с губернатором Борисом Дубровским, после чего было принято решение о дозагрузке производства трамваев на УКВЗ.
Фото А. Петухова / tramuk.ru
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