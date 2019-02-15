Главврача магнитогорской больницы будут судить за взятку в 650 тысяч и махинации с зарплатами

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главного врача городской больницы №2 Магнитогорска.

Артема Черепанова обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества. По версии следствия, главврач больницы в период с 2012 по 2017 годы устанавливал повышенные стимулирующие доплаты нескольким сотрудникам. Деньги потом требовал себе и распоряжался ими. Кроме того, он фиктивно устроил в штат 11 сотрудников, зарплату которых также забирал, сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.

В уголовном деле есть также эпизод взятки. По данным следствия, обвиняемый заключил договоры с компанией на поставку оборудования и материалов для ремонта. За это получил более 650 тыс. рублей, установили следователи. Совокупный ущерб муниципальному бюджету превысил 34 млн рублей.

Имущество обвиняемого — два земельных участка и квартиру — арестовали. Следователи направили уголовное дело в суд. Артем Черепанов также является депутатом Магнитогорского городского собрания депутатов.





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