Найденный под завалами в Магнитогорске Ваня Фокин вернулся из больницы домой

Скриншот видео с сайта www.1tv.ru

Выживший в магнитогорской трагедии 11-месячный ребенок вместе с матерью прилетел из Москвы.

Ваню Фокина, который после трагедии 31 декабря 35 часов провел на морозе под завалами, доставили в Магнитогорск. Весь январь и часть февраля он находился на лечении в московской клинике Леонида Рошаля. Оттуда его выписали в четверг, 14 февраля. Во время перелета мальчика сопровождал реаниматолог.

В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили, что стационарного лечения ребенку не требуется, он сразу отправится домой. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации. В субботу ребенку исполнится год. Его семье после взрыва в доме на проспекте Карла Маркса, 164, власти купили новую двухкомнатную квартиру. Переедет она туда позже — когда будет докуплена мебель.

Ваня Фокин пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.

Фото с сайта cheladmin.ru



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