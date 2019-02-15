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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В УФАС прокомментировали ход дела против Бориса Дубровского и «Южуралмоста»
15.02.2019 г. 09:01
В антимонопольной службе пояснили, почему затянулся срок рассмотрения дела о сговоре на торгах по ремонту дорог в Челябинской области.
Антимонопольное дело о дорожном сговоре возбудили в конце августа. Затем рассмотрение дела и решение по нему неоднократно откладывали. В четверг, 14 февраля, руководитель челябинского УФАС Анна Козлова заявила, что сроки переносят из-за продолжающегося рассмотрения части материалов дела в судебных инстанциях. «Суды рассматривают, насколько решение УФАС об отмене закупок, которые имели место на протяжении трех лет, были обоснованы. До возвращения материалов антимонопольная служба приостановила дело», — прокомментировала Анна Козлова.
Антимонопольное ведомство подозревает сговор на торгах по ремонту дорог в Челябинской области. Речь идет о контракте с компанией «Южуралмост» по содержанию около девяти километров дорог на сумму 15 млрд рублей до 2021 года. Фигурантами дела помимо «Южуралмоста» стали миндортранс области и губернатор Борис Дубровский.
Фото с сайта cheladmin.ru
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