В УФАС прокомментировали ход дела против Бориса Дубровского и «Южуралмоста»

Фото с сайта cheladmin.ru

В антимонопольной службе пояснили, почему затянулся срок рассмотрения дела о сговоре на торгах по ремонту дорог в Челябинской области.

Антимонопольное дело о дорожном сговоре возбудили в конце августа. Затем рассмотрение дела и решение по нему неоднократно откладывали. В четверг, 14 февраля, руководитель челябинского УФАС Анна Козлова заявила, что сроки переносят из-за продолжающегося рассмотрения части материалов дела в судебных инстанциях. «Суды рассматривают, насколько решение УФАС об отмене закупок, которые имели место на протяжении трех лет, были обоснованы. До возвращения материалов антимонопольная служба приостановила дело», — прокомментировала Анна Козлова.

Антимонопольное ведомство подозревает сговор на торгах по ремонту дорог в Челябинской области. Речь идет о контракте с компанией «Южуралмост» по содержанию около девяти километров дорог на сумму 15 млрд рублей до 2021 года. Фигурантами дела помимо «Южуралмоста» стали миндортранс области и губернатор Борис Дубровский.

Фото с сайта cheladmin.ru



Все новости за 15.02.2019 г.»