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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В Челябинске на аллее Славы прошел митинг в память 30-летия вывода войск из Афганистана
15.02.2019 г. 08:59
Челябинские ветераны отмечают День памяти воинов-интернационалистов.
Памятную дату отмечают 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие проходит на аллее Славы у мемориала «Доблестным сынам Отечества». Началось в 11:00. В нем примут участие представители силовых структур региона, войска Челябинского гарнизона, члены ветеранских организаций и военно-патриотических объединений, учащиеся кадетских классов.
17 января на аллее Славы состоялось торжественное открытие памятника южноуральцам погибших в локальных конфликтах. На двух гранитных стелах поместили имена более 600 человек. 180 из них погибли во время войны в Афганистане 1979-1989 годов.
Фото: Павел Пономаренко
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