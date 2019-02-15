В Челябинске на аллее Славы прошел митинг в память 30-летия вывода войск из Афганистана

Фото: Павел Пономаренко

Челябинские ветераны отмечают День памяти воинов-интернационалистов.

Памятную дату отмечают 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие проходит на аллее Славы у мемориала «Доблестным сынам Отечества». Началось в 11:00. В нем примут участие представители силовых структур региона, войска Челябинского гарнизона, члены ветеранских организаций и военно-патриотических объединений, учащиеся кадетских классов.

17 января на аллее Славы состоялось торжественное открытие памятника южноуральцам погибших в локальных конфликтах. На двух гранитных стелах поместили имена более 600 человек. 180 из них погибли во время войны в Афганистане 1979-1989 годов.

Фото: Павел Пономаренко

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