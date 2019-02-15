В Челябинске 17 февраля пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра

Фото с сайта www.amur.info

В Челябинске пройдет акция протеста против существующей системы назначения главы города.

Администрация Челябинска санкционировала митинг. Он пройдет в воскресенье, 17 февраля, на Алом поле. Начало мероприятия — в 13:00. Инициатором акции стало региональное отделение партии «Яблоко». Организаторы заявили 2 тыс. участников. В их числе — члены оппозиционных политических партий, экоактивисты, представители общественных движений Челябинска.

Ключевым требованием протестующих станет возврат процедуры прямых выборов мэра Челябинска и внесение соответствующих изменений в областные законы и устав города. Они адресованы в первую очередь депутатам областного Заксобрания и челябинской гордумы.

О своей поддержке акции заявили в региональном отделении партии «Справедливая Россия», которое выведет в воскресенье своих сторонников на Алое поле. Однако лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг подчеркнул, что позже проведет собственный митинг за возврат прежнего порядка избрания главы города. Председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков призвал справедливороссов войти в оргкомитет акции и пообещал на его основе создать движение «За возврат прямых выборов мэра Челябинска».

22 февраля стартует конкурсная процедура по назначению главы города. Спецкомиссия на заседании отберет кандидатов, из числа которых депутаты гордумы 26 числа выберут нового мэра. Всего на конкурс подали заявки 16 человек, среди них нынешний врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, один из организаторов митинга за прямые выборы Ярослав Щербаков и экоактивист Василий Московец.

Фото с сайта www.amur.info

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