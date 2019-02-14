Депутаты Заксобрания потребовали устанавливать системы контроля загазованности в многоэтажках

Фото с сайта www.zs74.ru

В ЗСО сформировали предложения по повышению безопасности в сфере газоснабжения.

Заседание рабочей группы под руководством первого вице-спикера Юрия Карликанова состоялось в четверг, 14 февраля. По его итогам депутаты составили список предложений. В него входят ужесточение ответственности управляющих компаний за неисправную вентиляцию, упрощение допуска газовиков в дома для обслуживания и ремонта сетей и госрегулирование платы за эти услуги. Кроме того, депутаты предложили сделать обязательной установку систем контроля загазованности. Они позволяют автоматически отключать газоснабжение всего дома в случае опасного превышения концентрации газовоздушной смеси.

Некоторые предложения южноуральских парламентариев уже рассматривают в Госдуме. В частности, это запрет на строительство новых многоквартирных домов с газовым оборудованием.

Юрий Карликанов порекомендовал депутатам внести предложения на рассмотрение Заксобрания. Он подчеркнул, что некоторые из них оформят в виде законодательной инициативы федеральным органам власти.

Предложения по улучшению безопасности в сфере газоснабжения парламентарии начали готовить после трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. Там из-за взрыва обрушились два подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из-за неисправности внутридомовых сетей.

Фото с сайта www.zs74.ru

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