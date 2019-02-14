- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Депутаты Заксобрания потребовали устанавливать системы контроля загазованности в многоэтажках
14.02.2019 г. 15:55
В ЗСО сформировали предложения по повышению безопасности в сфере газоснабжения.
Заседание рабочей группы под руководством первого вице-спикера Юрия Карликанова состоялось в четверг, 14 февраля. По его итогам депутаты составили список предложений. В него входят ужесточение ответственности управляющих компаний за неисправную вентиляцию, упрощение допуска газовиков в дома для обслуживания и ремонта сетей и госрегулирование платы за эти услуги. Кроме того, депутаты предложили сделать обязательной установку систем контроля загазованности. Они позволяют автоматически отключать газоснабжение всего дома в случае опасного превышения концентрации газовоздушной смеси.
Некоторые предложения южноуральских парламентариев уже рассматривают в Госдуме. В частности, это запрет на строительство новых многоквартирных домов с газовым оборудованием.
Юрий Карликанов порекомендовал депутатам внести предложения на рассмотрение Заксобрания. Он подчеркнул, что некоторые из них оформят в виде законодательной инициативы федеральным органам власти.
Предложения по улучшению безопасности в сфере газоснабжения парламентарии начали готовить после трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. Там из-за взрыва обрушились два подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из-за неисправности внутридомовых сетей.
Фото с сайта www.zs74.ru
- 14.02.2019 г. В Магнитогорске отказались от идеи установить памятник погибшим при обрушении дома 31 декабря
- 11.02.2019 г. Телеведущая Елена Малышева навестила Ваню Фокина, который выжил при обрушении дома в Магнитогорске
- 07.02.2019 г. Челябинские водители жалуются на падающие куски моста у «Родника»
- 07.02.2019 г. Решение о пригодности для проживания пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске вынесут 1 апреля
- 07.02.2019 г. Газовики опровергли версию об экономии ароматизатора для газа в Магнитогорске