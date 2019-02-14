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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Челябинске идет набор на курс «Управление проектами» Академии управления и экономики Германии
14.02.2019 г. 15:07
Челябинцы могут получить Международный диплом — Сертификат Академии управления и экономики Германии, заверенный госдепартаментом образования республики.
Набор продлится до 28 февраля 2019 года. Обучение и сертификация будут проходить в Школе бизнеса ЮУрГУ — в МВА-центре. Начнется курс 2 марта. Срок обучения составит три месяца.
Выпускники получат Международный диплом — Сертификат Академии управления и экономики Германии, заверенный госдепартаментом образования. По окончании у них также есть возможность сдавать экзамен PMI без обучения.
Для кого этот курс?
- для специалистов и руководителей, планирующих осуществление изменений, запуск новых направлений деятельности, внедрение инноваций,
- для руководителей и специалистов компаний, деятельность которых связана с реализацией различных проектов;
- для руководителей и специалистов компаний, выступающих в роли проект-менеджеров;
- для специалистов, желающих повысить личную эффективность при постановке и реализации текущих производственных целей и задач.
Преимущества
Работа идет в мини-группах, основана она на тренингах и играх. Акцент при этом делается на использование подходов и моделей в реальной деятельности слушателей курса.
Также можно отметить новаторское изложение учебных материалов, которое опять же ориентировано на собственную практику обучающихся. Проводится и адаптация проектной методологии к конкретному бизнесу.
В процессе обучения у слушателей курса формируются жесткие навыки комплексной подготовки, планирования и реализации проектов. Подробности читайте на сайте ЮУрГУ — http://mba.susu.ru/programs/qualify/upafw/.
Фото с сайта pixabay.com
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