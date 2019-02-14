В Челябинске идет набор на курс «Управление проектами» Академии управления и экономики Германии

Фото с сайта pixabay.com

Челябинцы могут получить Международный диплом — Сертификат Академии управления и экономики Германии, заверенный госдепартаментом образования республики.

Набор продлится до 28 февраля 2019 года. Обучение и сертификация будут проходить в Школе бизнеса ЮУрГУ — в МВА-центре. Начнется курс 2 марта. Срок обучения составит три месяца.

Выпускники получат Международный диплом — Сертификат Академии управления и экономики Германии, заверенный госдепартаментом образования. По окончании у них также есть возможность сдавать экзамен PMI без обучения.

Для кого этот курс?

- для специалистов и руководителей, планирующих осуществление изменений, запуск новых направлений деятельности, внедрение инноваций,

- для руководителей и специалистов компаний, деятельность которых связана с реализацией различных проектов;

- для руководителей и специалистов компаний, выступающих в роли проект-менеджеров;

- для специалистов, желающих повысить личную эффективность при постановке и реализации текущих производственных целей и задач.

Преимущества

Работа идет в мини-группах, основана она на тренингах и играх. Акцент при этом делается на использование подходов и моделей в реальной деятельности слушателей курса.

Также можно отметить новаторское изложение учебных материалов, которое опять же ориентировано на собственную практику обучающихся. Проводится и адаптация проектной методологии к конкретному бизнесу.

В процессе обучения у слушателей курса формируются жесткие навыки комплексной подготовки, планирования и реализации проектов. Подробности читайте на сайте ЮУрГУ — http://mba.susu.ru/programs/qualify/upafw/.

Фото с сайта pixabay.com

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