Дольщики ЖК «Бриз» готовят обращение в ООН

Фото с сайта minstroy74.ru

Дольщики жилого комплекса «Бриз» планируют отправить письмо в Верховный комиссариат ООН по правам человека.

Поводом для обращения стала ситуация с недостроенными домами. Первый объект ЖК «Бриз» на пересечении улиц Набережной и Калинина должны были сдать в 2017 году. Однако дольщики до сих пор не могут получить ключи от квартир. Застройщик сообщил, что у компании возникли проблемы с получением кредита на возведение домов, а потом произошла перерегистрация объектов, из-за чего работа вновь остановилась.

Дольщики писали обращения к губернатору Борису Дубровскому и президенту Владимиру Путину, однако ответа не получили. Об этом сообщил Кирилл Халимов, которому предлагали стать инвестором проекта.

«Писали президенту, губернатору Челябинской области, но все обращения остались безответными. Комплекс на данный момент стоит. Были встречи с замминистра строительства Фалейчиком, застройщик сказал: «Денег нет, но вы держитесь». Понимание того, что комплекс не достроится, есть у дольщиков уже 100%. Инвестора на этот проект нет», — рассказал Кирилл Халимов.

В ближайшее время дольщики планируют написать обращение в Верховный комиссариат ООН. Из-за проблем со строительством ЖК «Бриз» квартиры не могут получить около 800 человек. В июле 2018 года экс-директору компании-застройщика «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил у дольщиков 86 млн рублей. В ноябре Сребрянского отпустили под залог в размере 2,5 млн рублей.

Фото с сайта minstroy74.ru

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