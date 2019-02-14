В частном детсаду на северо-западе Челябинска ввели карантин по кори

Фото с сайта mirmam.pro

В одном из домов в Калининском районе Челябинска начались карантинные мероприятия по кори.

Опасное заболевание заподозрили у одного из воспитанников частного детского сада, который расположен в жилом доме на улице 40-летия Победы. Местные жители рассказали 74.ru, что медики предлагают всем проживающим в подъезде, где находится учреждение, поставить прививку от кори.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что карантинные мероприятия проводят даже в случае подозрения на болезнь. Воспитанник детсада уезжал в гости в Казахстан, где, по всей видимости, и подхватил корь. По словам руководителя детского центра Вероники Павловой, заболевший ребенок с другими детьми не контактировал.

Всего в Челябинске на данный момент выявлено три клинических случая кори, у двух человек ее диагностировали после возвращения из Таиланда. В группе риска находятся более 500 горожан. 173 из них уже получили прививки.

Фото с сайта mirmam.pro

Все новости за 14.02.2019 г.»