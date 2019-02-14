- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В частном детсаду на северо-западе Челябинска ввели карантин по кори
14.02.2019 г. 13:31
В одном из домов в Калининском районе Челябинска начались карантинные мероприятия по кори.
Опасное заболевание заподозрили у одного из воспитанников частного детского сада, который расположен в жилом доме на улице 40-летия Победы. Местные жители рассказали 74.ru, что медики предлагают всем проживающим в подъезде, где находится учреждение, поставить прививку от кори.
В региональном Роспотребнадзоре отметили, что карантинные мероприятия проводят даже в случае подозрения на болезнь. Воспитанник детсада уезжал в гости в Казахстан, где, по всей видимости, и подхватил корь. По словам руководителя детского центра Вероники Павловой, заболевший ребенок с другими детьми не контактировал.
Всего в Челябинске на данный момент выявлено три клинических случая кори, у двух человек ее диагностировали после возвращения из Таиланда. В группе риска находятся более 500 горожан. 173 из них уже получили прививки.
Фото с сайта mirmam.pro
- 30.01.2019 г. В Челябинской области врачи зафиксировали первый в этом году случай кори
- 30.11.2018 г. Челябинцам будут ставить бесплатные прививки от гриппа в торговых центрах
- 01.10.2018 г. Челябинцы смогут бесплатно получить прививки от гриппа в ТРК
- 13.09.2018 г. Бесплатные прививки от гриппа в 2018 году получат почти 1,5 млн южноуральцев
- 13.06.2018 г. В больницах Челябинской области закончилась вакцина от кори