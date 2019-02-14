- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Челябинская область договорилась с ВТБ о поддержке региональных инвестпроектов
14.02.2019 г. 15:03
Губернатор Борис Дубровский работает на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Глава региона нанес визит в Сочи в четверг, 14 февраля. На форуме Челябинская область заключила соглашение с ВТБ по вопросам взаимодействия в сфере экономики и промышленного производства. Зампред правления ВТБ Денис Бортников подчеркнул, что сейчас при поддержке банка регион реализует ряд проектов в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, ВТБ финансирует Челябинскую птицефабрику, агрохолдинг «Увелка», ЧКПЗ, ЧЭМК и ряд других предприятий.
Также в рамках инвестиционного форума Борис Дубровский достиг договоренностей с главой Амурской области Василием Орловым о сотрудничестве и обмене опытом во взаимодействии с КНР. Кроме того, в Сочи состоялось награждение победителей конкурса минэкономразвития «Национальные чемпионы». В их числе — два южноуральских предприятия: «Приводная техника» и «ЧелябинскСпецГражданСтрой».
Фото с сайта gubernator74.ru
- 08.02.2019 г. Сын губернатора Челябинской области продал убыточный бизнес
- 07.02.2019 г. Борис Дубровский: «Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой»
- 28.12.2018 г. Борис Дубровский: в 2018 году в Челябинской области выросла реальная зарплата
- 26.12.2018 г. Борис Дубровский попросил Дмитрия Медведева ускорить рассмотрение закона о квотировании выбросов
- 21.12.2018 г. «Единая Россия» поддержит Бориса Дубровского на выборах губернатора