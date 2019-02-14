Челябинская область договорилась с ВТБ о поддержке региональных инвестпроектов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский работает на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава региона нанес визит в Сочи в четверг, 14 февраля. На форуме Челябинская область заключила соглашение с ВТБ по вопросам взаимодействия в сфере экономики и промышленного производства. Зампред правления ВТБ Денис Бортников подчеркнул, что сейчас при поддержке банка регион реализует ряд проектов в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, ВТБ финансирует Челябинскую птицефабрику, агрохолдинг «Увелка», ЧКПЗ, ЧЭМК и ряд других предприятий.

Также в рамках инвестиционного форума Борис Дубровский достиг договоренностей с главой Амурской области Василием Орловым о сотрудничестве и обмене опытом во взаимодействии с КНР. Кроме того, в Сочи состоялось награждение победителей конкурса минэкономразвития «Национальные чемпионы». В их числе — два южноуральских предприятия: «Приводная техника» и «ЧелябинскСпецГражданСтрой».

Фото с сайта gubernator74.ru

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