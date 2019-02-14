- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Челябинской области насчитали 20 тыс. больных ожирением
14.02.2019 г. 15:24
Роспотребнадзор рассматривает возможность признать незаконной талию больше 90 сантиметров.
Роспотребнадзор изучает опыт других стран в борьбе с ожирением. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что все жители Японии в возрасте от 40 до 75 лет каждый год обязательно проходят замер талии. Ее окружность у мужчин не должна превышать 90 сантиметров, у женщин — около 80 сантиметров. Людей с ожирением обязывают посещать регулярные консультации, а их работодателей штрафуют, рассказала Анна Попова.
Специалисты называют напряженной ситуацию с ожирением на Южном Урале. По словам заведующей отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Екатерины Кудрявцевой, по итогам диспансеризации в 2018 году в регионе у 16,5% пациентов — более 60 тыс. человек — выявили избыточный вес. Он определяется индексом массы тела. Для этого вес человека делят на рост в квадрате. Диагноз «ожирение» ставят, если индекс массы тела превышает или равен 30. В прошлом году в регионе насчитали свыше 20 тыс. больных ожирением, заявила Екатерина Кудрявцева.
«Диагноз избыточная масса тела и ожирение в настоящее время — всемирная эпидемия, которая является основным фактором риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Более 50% заболеваний кровообращения обусловлено избыточной массой тела. Как фактор риска избыточная масса тела является причиной таких заболеваний, как сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, гипертония, атеросклероз и многие другие», — прокомментировала Екатерина Кудрявцева.
По словам специалиста, первичную помощь людям с избыточным весом оказывают участковые врачи во время приема. Если после измерения массы тела они замечают признаки ожирения, пациенту советуют следить за питанием и увеличить физические нагрузки.
Фото с сайта gastrot.ru
- 24.07.2018 г. В Челябинской области растет число жителей с ожирением
- 19.05.2017 г. В Челябинской области провели 15 операций по уменьшению объема желудка
- 21.01.2016 г. Дотошная челябинка нашла недовес в коробочках косметической глины
- 14.01.2016 г. Каждый третий житель Челябинской области страдает ожирением
- 06.03.2015 г. До Челябинска добралась эпидемия ожирения