В ДТП на трассе М5 под Чебаркулем погиб один человек

Скриншот с сайта yandex.ru

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в четверг, 14 февраля, на 1790-м километре трассы М5.

На дороге между Миассом и Чебаркулем столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. В аварии пострадали четыре человека. Один из них погиб в машине скорой помощи. По данным пресс-службы областного минздрава, двое в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. «Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент его извлекают из машины спасатели», — сообщили в ведомстве.

С 11:45 закрыто движение транспорта на участке с 1780-го по 1799-й километр трассы М5. Организованы маршруты объезды через Чебаркуль и поселок Кундравы, отметили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Скриншот с сайта yandex.ru

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