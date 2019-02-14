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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В ДТП на трассе М5 под Чебаркулем погиб один человек
14.02.2019 г. 13:19
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в четверг, 14 февраля, на 1790-м километре трассы М5.
На дороге между Миассом и Чебаркулем столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. В аварии пострадали четыре человека. Один из них погиб в машине скорой помощи. По данным пресс-службы областного минздрава, двое в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. «Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент его извлекают из машины спасатели», — сообщили в ведомстве.
С 11:45 закрыто движение транспорта на участке с 1780-го по 1799-й километр трассы М5. Организованы маршруты объезды через Чебаркуль и поселок Кундравы, отметили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».
Скриншот с сайта yandex.ru
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