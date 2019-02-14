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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Цены на путевки в Турцию выросли в 2019 году на 20% из-за активности европейских туристов
14.02.2019 г. 15:27
Президент Ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина рассказала о положении дел в сфере туризма в начале 2019 года.
Людмила Мосина отметила, что в самом начале года спрос на услуги раннего бронирования был выше, чем в феврале. А на самое популярное направление — турецкую Анталью — значительно выросли цены. Причиной этому стали два фактора. Первый — это переход в ноябре 2018-го турецких отельеров с долларов на евро при расчетах, а второй — значительный рост интереса к Турции у гостей из стран Европы, пояснила Людмила Мосина в интервью корреспонденту «Челябинского эха».
«Фактор, который увеличил стоимость отдыха в Анталии — это рост популярности отдыха на курортах Турции не только в России, но и в Европе. Причем там уже заключают договоры на 2020 год, поэтому собственники отелей решили повысить стоимость. Поэтому в целом, если взять изменение стоимости по сравнению с 2017 годом, то цены подросли примерно на 20%», — прокомментировала Людмила Мосина.
Туристы все чаще заказывают авиабилеты сами, но отель предпочитают бронировать у туроператора. Это выгоднее, чем через онлайн-агрегаторы, сказала Людмила Мосина. В числе перспективных направлений на ближайшее время она назвала Грецию — рост спроса на греческие курорты вызван более комфортными условиями, чем в Анталии или на Кипре.
Фото с сайта www.votpusk.ru
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