Чучело совы из кабинета чиновника областного минэкологии подарят ЧелГУ

Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru

Скандальное чучело краснокнижной птицы из министерства экологии области передадут челябинскому госуниверситету.

С инициативой выступили в природоохранном ведомстве. На факультет экологии ЧелГУ передадут в качестве учебных пособий два чучела — орла-могильника и бородатой неясыти. Последнее стояло в кабинете начальника отдела экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова, из-за чего ранее разразился скандал. Фотографии чучела краснокнижной птицы на столе у чиновника распространились в СМИ и соцсетях.

Также прокуратура области завершила выяснение обстоятельств, при которых сова оказалась в минэкологии. Как пишет Znak.com, в 2015 году чучело было изъято из незаконного оборота и все это время хранилась в ведомстве в нарушение требований. С учетом срока давности и того факта, что сову передадут университету, надзорное ведомство не стало применять строгих мер, а лишь посоветовало чиновникам ведомства тщательнее следить за порядком хранения изъятых вещдоков.

Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru

Все новости за 14.02.2019 г.»