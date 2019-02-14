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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Чучело совы из кабинета чиновника областного минэкологии подарят ЧелГУ
14.02.2019 г. 15:02
Скандальное чучело краснокнижной птицы из министерства экологии области передадут челябинскому госуниверситету.
С инициативой выступили в природоохранном ведомстве. На факультет экологии ЧелГУ передадут в качестве учебных пособий два чучела — орла-могильника и бородатой неясыти. Последнее стояло в кабинете начальника отдела экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова, из-за чего ранее разразился скандал. Фотографии чучела краснокнижной птицы на столе у чиновника распространились в СМИ и соцсетях.
Также прокуратура области завершила выяснение обстоятельств, при которых сова оказалась в минэкологии. Как пишет Znak.com, в 2015 году чучело было изъято из незаконного оборота и все это время хранилась в ведомстве в нарушение требований. С учетом срока давности и того факта, что сову передадут университету, надзорное ведомство не стало применять строгих мер, а лишь посоветовало чиновникам ведомства тщательнее следить за порядком хранения изъятых вещдоков.
Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru
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