В Усть-Катаве рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг из-за низких зарплат

Фото А. Петухова / tramuk.ru

Рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода устроили несанкционированную акцию протеста.

Митинг у центральной проходной предприятия начался в четверг, 14 февраля, в 11 часов утра. Как сообщает газета «Усть-Катавская неделя», рабочие, недовольные низкой оплатой труда, добиваются встречи с руководством завода.

Также участники митинга требуют перевести часть цехов на трех- и четырехдневный график. С разъяснениями к протестующим обратился председатель профкома УКВЗ Сергей Швалев. В администрации Усть-Катава корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что в 14:00 на место стихийной акции прибыли глава городского округа Сергей Семков и его первый заместитель. Всего перед центральной проходной УКВЗ собралось несколько сотен человек.

Фото А. Петухова / tramuk.ru

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