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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Усть-Катаве рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг из-за низких зарплат
14.02.2019 г. 12:35
Рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода устроили несанкционированную акцию протеста.
Митинг у центральной проходной предприятия начался в четверг, 14 февраля, в 11 часов утра. Как сообщает газета «Усть-Катавская неделя», рабочие, недовольные низкой оплатой труда, добиваются встречи с руководством завода.
Также участники митинга требуют перевести часть цехов на трех- и четырехдневный график. С разъяснениями к протестующим обратился председатель профкома УКВЗ Сергей Швалев. В администрации Усть-Катава корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что в 14:00 на место стихийной акции прибыли глава городского округа Сергей Семков и его первый заместитель. Всего перед центральной проходной УКВЗ собралось несколько сотен человек.
Фото А. Петухова / tramuk.ru
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