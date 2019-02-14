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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Магнитогорске отказались от идеи установить памятник погибшим при обрушении дома 31 декабря
14.02.2019 г. 11:52
В администрации Магнитогорска обсудили проект благоустройства двора дома на проспекте Карла Маркса, 164.
В обсуждении приняли участие жильцы дома. Проект представлял главный архитектор Магнитогорска Дмитрий Хоменко. Он подчеркнул, что при его разработке учитывали пожелания местных жителей.
Архитекторы и жильцы сошлись во мнении, что на восстановленной территории не должно быть никаких монументов, мест для возложения цветов и прочих объектов, которые бы напоминали о трагедии, произошедшей 31 декабря. Идею огородить территорию на месте рухнувших подъездов также встретили негативно. Однако, как пишет «Верстов.инфо», арт-объект на торце дома в виде 39 взмывающих в небо белых птиц— по числу погибших при обрушении — участники обсуждения в целом одобрили.
Также во дворе дома на проспекте Карла Маркса, 164 планируется убрать под землю трубы теплотрассы, замостить площадку плиткой, поставить там скамейки и клумбы. В сквере неподалеку высадят 39 деревьев. Проект благоустройства будет утвержден в конце марта, после окончания технической экспертизы здания, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
Фото с сайта www.magnitogorsk.ru
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