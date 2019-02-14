Челябинск
- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
Разворот
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Разбор полетов
На трассе М5 под Чебаркулем из-за крупного ДТП затруднено движение
14.02.2019 г. 11:54
Скриншот с сайта yandex.ru
Четыре человека пострадали в аварии на трассе М5.
Авария произошла утром в четверг, 14 февраля, на 1790-м километре трассы М5 недалеко от оздоровительного комплекса «Аленушка», сообщили в пресс-службе миасского управления ГОЧС. В ДТП с участием грузовых и легких автомобилей пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
Движение на участке трассы затруднено в обе стороны. Южноуральских автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и использовать объездные пути через Кундравы.
Скриншот с сайта yandex.ru
Новости на эту тему
- 14.02.2019 г. В ДТП на трассе М5 под Чебаркулем погиб один человек
- 27.12.2018 г. На трассе М5 произошло смертельное ДТП. Введено реверсивное движение
- 20.12.2018 г. На трассе М5 на Урале появится шумовая разметка
- 22.10.2018 г. Двое молодых южноуральцев погибли в ДТП на трассе М5
- 12.10.2018 г. Первые последствия снегопада. На трассе М5 перевернулась машина, есть пострадавшие