На трассе М5 под Чебаркулем из-за крупного ДТП затруднено движение

Скриншот с сайта yandex.ru

Четыре человека пострадали в аварии на трассе М5.

Авария произошла утром в четверг, 14 февраля, на 1790-м километре трассы М5 недалеко от оздоровительного комплекса «Аленушка», сообщили в пресс-службе миасского управления ГОЧС. В ДТП с участием грузовых и легких автомобилей пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Движение на участке трассы затруднено в обе стороны. Южноуральских автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и использовать объездные пути через Кундравы.

Скриншот с сайта yandex.ru

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