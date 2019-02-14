Более 80% челябинцев чувствуют себя счастливыми

Фото с сайта tvk6.ru

Аналитики спросили у челябинцев, считают ли они себя счастливыми.

Опрос провели сотрудники филиала Президентской академии. 35% челябинцев безоговорочно считают себя счастливыми. 46% респондентов выбрали вариант «скорее, да». В итоге более 80% челябинцев назвали себя счастливыми. Это на 3% меньше российского показателя.

Несчастными чувствуют себя 13,5% горожан. Чаще остальных такой вариант выбирали мужчины и респонденты старше 50 лет. Остальные опрошенные затруднились ответить на вопрос. Индекс счастья, рассчитанный для Челябинска, составил 67 пунктов. Российский показатель выше — 71 пункт.

Фото с сайта tvk6.ru

Все новости за 14.02.2019 г.»