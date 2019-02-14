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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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Более 80% челябинцев чувствуют себя счастливыми
14.02.2019 г. 11:46
Фото с сайта tvk6.ru
Аналитики спросили у челябинцев, считают ли они себя счастливыми.
Опрос провели сотрудники филиала Президентской академии. 35% челябинцев безоговорочно считают себя счастливыми. 46% респондентов выбрали вариант «скорее, да». В итоге более 80% челябинцев назвали себя счастливыми. Это на 3% меньше российского показателя.
Несчастными чувствуют себя 13,5% горожан. Чаще остальных такой вариант выбирали мужчины и респонденты старше 50 лет. Остальные опрошенные затруднились ответить на вопрос. Индекс счастья, рассчитанный для Челябинска, составил 67 пунктов. Российский показатель выше — 71 пункт.
Фото с сайта tvk6.ru
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