Антибиотики в мясе, курица вместо свинины. В магазинах России не нашли качественных пельменей

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты Роскачества не обнаружили в розничной продаже пельменей, отвечающих всем необходимым стандартам.

Эксперты в лабораторных условиях проверили около 50 образцов продукции различных производителей. Выяснилось, что ни один из них не отвечает стандартам российского «Знака качества». Как пишет ТАСС, в двух образцах обнаружили превышение концентрации антибиотиков, еще в девяти нашли следы курицы и искусственных добавок. В Роскачестве подчеркнули, что производители уже прокомментировали результаты исследования. На некоторых предприятиях сменили поставщиков или усилили контроль производства.

Несмотря на то, что эксперты не обнаружили в России пельменей высокого качества, в Челябинской области есть немало производителей, которые гордятся этим видом продукции. Ежегодно в декабре они привозят на фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» образцы своего товара.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 14.02.2019 г.»