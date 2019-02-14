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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Антибиотики в мясе, курица вместо свинины. В магазинах России не нашли качественных пельменей
14.02.2019 г. 11:21
Специалисты Роскачества не обнаружили в розничной продаже пельменей, отвечающих всем необходимым стандартам.
Эксперты в лабораторных условиях проверили около 50 образцов продукции различных производителей. Выяснилось, что ни один из них не отвечает стандартам российского «Знака качества». Как пишет ТАСС, в двух образцах обнаружили превышение концентрации антибиотиков, еще в девяти нашли следы курицы и искусственных добавок. В Роскачестве подчеркнули, что производители уже прокомментировали результаты исследования. На некоторых предприятиях сменили поставщиков или усилили контроль производства.
Несмотря на то, что эксперты не обнаружили в России пельменей высокого качества, в Челябинской области есть немало производителей, которые гордятся этим видом продукции. Ежегодно в декабре они привозят на фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» образцы своего товара.
Фото с сайта pixabay.com
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