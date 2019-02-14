В Челябинске благоустроят набережную реки Миасс рядом с концертным залом «Родина»

Фото с сайта cheladmin.ru

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов пообщался с жителями Калининского района.

Встреча прошла в среду, 13 февраля. В ходе мероприятия жители обсудили с Владимиром Елистратовым ближайшие планы по развитию Калининского района. По словам врио главы города, к новому учебному году в 27-м микрорайоне построят школу на 1,5 тыс. мест. В 2020 году еще одно учебное заведение и два детсада откроют в микрорайоне «Академ Riverside».

Возле органного зала «Родина» пройдет масштабная реконструкция набережной. Также будет благоустроен парк «Никольская роща», где в настоящее время ведутся проектные работы. Ленинградский мост на проспекте Победы будет не только отремонтирован, но и расширен, сообщили в пресс-службе городской администрации. Проект реконструкции утвержден, объект вошел в муниципальную программу.

Кроме того, в этом году в районе появится лыжероллерная трасса. Ее обустроят на территории ЧелГУ.

Фото с сайта cheladmin.ru

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