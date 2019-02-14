Елистратов пообещал убрать рекламу с Теплотеха, чтобы не портить вид ордена «Победа»

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске восстановят иллюминацию знака ордена «Победа» на здании Теплотехнического института

Соответствующее заявление врио главы города Владимир Елистратов сделал на встрече с жителями Калининского района. Представители ветеранского актива пожаловались, что памятному символу грозит закрытие рекламными баннерами. Их опасения вызывают планы установить большой экран на здании Теплотехнического института прямо над орденом.

Владимир Елистратов подчеркнул, что сохранность конструкции находится на его контроле. «Орден на 100% будет обеспечен работающей подсветкой. Никаких разрешений на размещение рекламы рядом с ним не выдавалось. Будем обсуждать эти вопросы и с собственниками здания, и с главархитектурой», — подчеркнул градоначальник.

Последний раз знак ордена «Победа» на здании Теплотехнического института реконструировали к 70-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны в 2015 году. Тогда на нем работала иллюминация, ее включали в первой половине мая и еще на один день — 22 июня.

Фото с сайта cheladmin.ru

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