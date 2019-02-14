Фургоны-автолавки помогут южноуральским производителям в борьбе за местный рынок

Фото с сайта asbestadm.ru

Челябинский эксперт прокомментировала инициативу минпромторга вернуть киоски на улицы больших городов.

В числе предложений ведомства — развитие сегмента торговли с мобильных точек. Как рассказал замглавы минпромторга Виктор Евтухов в интервью «Российской газете», в стране в ближайшее время может появиться до 50 тыс. автолавок. По его словам, это станет дополнительной загрузкой автопрома, и послужит развитию малого бизнеса.

Координатор Ассоциации малоформатной торговли в Челябинской области Ирина Плещева считает, что подобные мобильные форматы значительно помогут местным агропроизводителям в продвижении своей продукции. В эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» она пояснила, что для этого следует упростить порядок размещения торговых автофургонов.

«Я бы хотела посоветовать минпромторгу и нашим чиновникам, чтобы порядок размещения этих автолавок был заявительным. Чтобы фермер подал заявку и встал в месте с хорошим трафиком, где его продукция будет не пропадать, а продаваться. С моей точки зрения, это подстегнет развитие мелкотоварного производства, о котором мы много говорим, которое собираемся поддержать и которое нивелирует сокращение маленьких лавочек», — прокомментировала Ирина Плещева.

По словам Ирины Плещевой, местные аграрии сейчас сильно нуждаются в мелкоформатной торговле из-за политики ритейлеров. Малый бизнес, особенно фермеры, не имеет возможности реализовать свою продукцию через крупные сети из-за того, что последним невыгодно иметь дело с малыми партиями товара. «Для того, чтобы у нас развивалась мелкотоварное производство качественных продуктов необходима маленькая лавочка и ее форматы должны быть разными. Только когда эти форматы конкурируют, мы получаем разнообразие продукции и соответствие цены и качества», — резюмировала эксперт.

Фото с сайта asbestadm.ru

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