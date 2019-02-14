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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Москве из больницы выписывают Ваню Фокина, найденного под завалами после взрыва в Магнитогорске
14.02.2019 г. 09:51
В четверг, 14 февраля, из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии выпишут Ваню Фокина.
Ребенок вместе с матерью вернется в Магнитогорск в пятницу. Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог. В аэропорту их встретят врачи и отец. «Стационарного лечения мальчику не требуется, он сразу отправится домой. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации», — сообщили в пресс-службе областного минздрава. В субботу ребенку исполнится год.
Ваня Фокин пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли 39 человек. 1 января спасатели обнаружили под завалами дома 10-месячного ребенка. Он провел под обломками 35 часов при 30-градусном морозе. Спецбортом его отправили в московскую клинику Леонида Рошаля.
Скриншот видео с сайта www.1tv.ru
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