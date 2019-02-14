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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
На миллион алых роз не хватит. Аналитики подсчитали, сколько цветов можно купить, продав квартиру в Челябинске
14.02.2019 г. 09:10
На деньги от продажи однокомнатной квартиры в Челябинске можно купить более 12 тыс. роз.
Исследование провели аналитики N1.RU. В рознице одну красную розу можно купить в среднем за 120 рублей. Стоимость однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 1 млн 510 тыс. рублей. Таким образом, денег от продажи однушки хватит на 12 тыс. 583 розы. Стоимость двушки эквивалентна 18 тыс. 250 цветам, а трехкомнатной квартиры — более 26 тыс. роз.
«Несмотря на достаточно высокие цены на жилье, заветный миллион алых роз будет сложно купить, даже продав очень дорогую по местным меркам недвижимость. Так, например, стоимость самой дорогой квартиры в продаже сейчас 60 млн рублей, что в розах составит около 500 000 штук», — отметила руководитель пресс-службы Анастасия Гринёва.
Фото с сайта pixabay.com
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