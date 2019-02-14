Партия «Яблоко» предложила «СР» создать совместное движение за возврат прямых выборов мэра Челябинска

Фото с сайта www.vladtime.ru

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков написал открытое обращение к Валерию Гартунгу.

По словам лидера челябинских эсеров, митинг «Справедливой России» за возврат прямых выборов главы города состоится, когда на улице потеплеет. Ярослав Щербаков в ответ на это заметил, что погода и так теплая. Он призвал 17 февраля начать совместный процесс возврата прежней модели избрания мэра. В этот день на Алом поле пройдет акция, инициатором которой выступило челябинское отделение «Яблока».

Щербаков предложил Валерию Гартунгу делегировать представителей «Справедливой России» в оргкомитет митинга. «Пусть он станет в будущем оргкомитетом движения «За возврат прямых выборов мэра Челябинска» и мы вместе будем вести работу по этому вопросу», — написал председатель регионального отделения партии «Яблоко».

Также автор обращения призвал челябинских эсеров оказать поддержку законопроекту «Яблока» о возврате прямых выборов главы города. В то же время Ярослав Щербаков согласился поддержать аналогичное предложение «Справедливой России».

Конкурс на замещение должности главы Челябинска стартует 22 февраля. В этот день состоится заседание спецкомиссии, которая отберет из 16 заявившихся претендентов двух и более кандидатов. Из их числа депутаты гордумы 26 числа выберут нового мэра.

Фото с сайта www.vladtime.ru

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