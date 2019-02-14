- 66.5429р. + 0.8646
- 75.0471р. + 0.6599
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Партия «Яблоко» предложила «СР» создать совместное движение за возврат прямых выборов мэра Челябинска
14.02.2019 г. 08:57
Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков написал открытое обращение к Валерию Гартунгу.
По словам лидера челябинских эсеров, митинг «Справедливой России» за возврат прямых выборов главы города состоится, когда на улице потеплеет. Ярослав Щербаков в ответ на это заметил, что погода и так теплая. Он призвал 17 февраля начать совместный процесс возврата прежней модели избрания мэра. В этот день на Алом поле пройдет акция, инициатором которой выступило челябинское отделение «Яблока».
Щербаков предложил Валерию Гартунгу делегировать представителей «Справедливой России» в оргкомитет митинга. «Пусть он станет в будущем оргкомитетом движения «За возврат прямых выборов мэра Челябинска» и мы вместе будем вести работу по этому вопросу», — написал председатель регионального отделения партии «Яблоко».
Также автор обращения призвал челябинских эсеров оказать поддержку законопроекту «Яблока» о возврате прямых выборов главы города. В то же время Ярослав Щербаков согласился поддержать аналогичное предложение «Справедливой России».
Конкурс на замещение должности главы Челябинска стартует 22 февраля. В этот день состоится заседание спецкомиссии, которая отберет из 16 заявившихся претендентов двух и более кандидатов. Из их числа депутаты гордумы 26 числа выберут нового мэра.
Фото с сайта www.vladtime.ru
- 13.02.2019 г. Всех претендентов на пост мэра Челябинска допустили до второго этапа конкурса
- 13.02.2019 г. «Справедливая Россия» поддержала митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска
- 12.02.2019 г. Вице-спикер Заксобрания открыл в Facebook голосование за кандидатов в мэры Челябинска
- 08.02.2019 г. Челябинскому экоактивисту Василию Московцу предъявили обвинение по второму уголовному делу
- 08.02.2019 г. Борис Дубровский исключил Юрия Карликанова из комиссии по выборам мэра Челябинска