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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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Следователи завели уголовное дело по факту смерти двух рабочих ЧМК
13.02.2019 г. 15:50
Фото с сайта sledcom.ru
После смерти двух рабочих на Челябинском металлургическом комбинате возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть двух человек. Трагедия произошла утром в среду, 13 февраля. Из ковша вылился расплавленный металл. После этого загорелась кабина мостового крана, в которой находились мужчина и женщина. Они погибли.
По данным пресс-службы регионального управления СК, возгорание произошло из-за нарушения безопасного режима работы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и виновных должностных лиц.
Фото с сайта sledcom.ru
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