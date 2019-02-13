Следователи завели уголовное дело по факту смерти двух рабочих ЧМК

Фото с сайта sledcom.ru

После смерти двух рабочих на Челябинском металлургическом комбинате возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть двух человек. Трагедия произошла утром в среду, 13 февраля. Из ковша вылился расплавленный металл. После этого загорелась кабина мостового крана, в которой находились мужчина и женщина. Они погибли.

По данным пресс-службы регионального управления СК, возгорание произошло из-за нарушения безопасного режима работы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и виновных должностных лиц.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 13.02.2019 г.»