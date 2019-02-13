В Челябинске дворники сбрасывают грязный снег в реку Миасс

Фото: «Экочел»

Общественники направили обращения в минэкологии и Росприроднадзор по факту сброса грязного снега в реку Миасс.

В общественную организацию «Экочел» обратились жители Челябинска. Они рассказали, что рядом с ТК «Набережный» грязный снег с парковки сбрасывают в реку Миасс. Общественники выехали на место происшествия. Они увидели дворников, которые складывают снег в телеги, а затем сбрасывают его в реку.

«Процентное содержание вредных компонентов превышает стандартный уровень в несколько раз. Это делает снег опасным даже для здоровья человека, потому что он дышит парами испарившейся воды отравленного снега», — прокомментировал руководитель организации «Экочел» Ильдар Файзуллин.

Общественники направили письма в министерство экологии и Росприроднадзор.

Фото: «Экочел»



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