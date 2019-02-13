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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Челябинске дворники сбрасывают грязный снег в реку Миасс
13.02.2019 г. 15:29
Общественники направили обращения в минэкологии и Росприроднадзор по факту сброса грязного снега в реку Миасс.
В общественную организацию «Экочел» обратились жители Челябинска. Они рассказали, что рядом с ТК «Набережный» грязный снег с парковки сбрасывают в реку Миасс. Общественники выехали на место происшествия. Они увидели дворников, которые складывают снег в телеги, а затем сбрасывают его в реку.
«Процентное содержание вредных компонентов превышает стандартный уровень в несколько раз. Это делает снег опасным даже для здоровья человека, потому что он дышит парами испарившейся воды отравленного снега», — прокомментировал руководитель организации «Экочел» Ильдар Файзуллин.
Общественники направили письма в министерство экологии и Росприроднадзор.
Фото: «Экочел»
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