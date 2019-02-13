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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Челябинске инвалиды очистили двор от снега
13.02.2019 г. 15:13
В Металлургическом районе инвалид-колясочник не мог выехать из дома из-за снега.
Члены общества инвалидов Металлургического района очистили один из дворов от снега. Об этом сообщил руководитель организации Владимир Корнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Из-за снежного коллапса людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы выйти из дома, приходится в руки брать лопаты», — пишет он.
По словам Владимира Корнева, инвалид-колясочник не мог выехать из подъезда из-за снежных куч. Сначала мужчина позвонил в управляющую компанию «Ремжилзаказчик», но там ему ответили, что двор убран. После этого колясочник обратился в общество инвалидов Металлургического района. В уборке двора от снега приняли участие около десяти человек.
Фото: Владимир Корнев / vk.com
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