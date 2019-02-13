Теща депутата Госдумы, фигурант дела экс-губернатора Юревича, просит помощи у Чайки и Володина

Фото с сайта novostipmr.com

76-летняя Маргарита Бутакова направила открытое письмо генпрокурору России и спикеру Госдумы.

В письме она просит разобраться в возбужденном против нее уголовном деле. Текст опубликовала газета «Аргументы недели».



Маргарита Бутакова, которая является тещей лишенного неприкосновенности депутата Вадима Белоусова, назвала дело «изощренной аферой, придуманной для того, чтобы освободить от уголовной ответственности воров и мошенников», виновных в многомиллиардных хищениях из бюджета. Бутакова считает, что следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело с целью освобождения предпринимателей Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова «от уголовного преследования за совершенные ими <…> многомиллиардные хищения».

Автор письма напоминает, что в 2014 году в отношении Овчинникова и Башаева были возбуждены дела о взятках, однако позже их переквалифицировали. Дела были закрыты за истечением срока давности и ввиду отсутствия состава преступления, пишет Маргарита Бутакова.

На основании доказательств вины Вильшенко и Башаева в хищениях следователи возбудили дело о мошенничестве. По словам женщины, предприниматели выдвинули версию, по которой они не похищали свыше 3 млрд рублей, а передали через нее и помощника Белоусова Андрея Чуркина бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, а также самому депутату в качестве взятки. Бутакова добавляет, что следователи скрывали доказательства вины бизнесменов, в итоге последних освободили от ответственности.

«На протяжении всего срока расследования моего уголовного дела следствие, не скрывая свою ангажированность, подтасовывало факты, укрывало сведения и умышленно не проводило мероприятия в ходе которых могли быть получены доказательства моей невиновности», — написала Бутакова.



Она подчеркнула, что не просит вмешиваться в ход следствия или иным способом оказывать давление на органы предварительного следствия. «Я просто прошу внимательно отнестись к данному вопросу, просто добросовестно и объективно разобраться в происходящем со мной, изучив мое уголовное дело с учетом всех указанных мной выше обстоятельств, дать объективную оценку и принять меры в пределах своей компетенции во имя справедливости и закона», — написала Маргарита Бутакова.

Вадим Белоусов был лишен неприкосновенности в начале декабря 2018 года. Следствие считает, что депутат и его сообщники в период с 2011 по 2014 год получили от крупной челябинской компании более 3 млрд рублей. Взамен якобы получили право заключать дорожные госконтракты. В посредничестве тогда обвинили Михаила Юревича.

Фото с сайта novostipmr.com

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